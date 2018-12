Pescara, al via i lavori nella scuola primaria di via Salara Vecchia

Al via i lavori nella scuola primaria Rodari di via Salara Vecchia. Lo ha fatto sapere l'assessore Cuzzi, che si è recato sul posto per un sopralluogo. Si tratta di interventi molto attesi di manutenzione straordinaria, come accaduto nei plessi di via Milano, nel Centro Sociale via Stradonetto, nella scuola Albero Azzurro di via Rubicone e anche all’interno dell’ex circoscrizione 1.

Cuzzi ha ricordato che le risorse sono state reperite sia da fondi giacenti, che in bilancio o tramite finanziamenti europei e nazionali, aggiungendo che i lavori negli asili nido Conchiglia e Mimosa di Porta Nuova sono terminati e dunque saranno a breve riconsegnate le strutture alla comunità.