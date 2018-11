Pescara, lavori negli alloggi Ater di Fontanelle: sopralluogo di Alessandrini e Blasioli

Al via gli attesi lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria sugli alloggi popolari di via Caduti per Servizio, a Fontanelle. Sul posto sono arrivati per un sopralluogo il sindaco e vicesindaco Alessandrini e Blasioli. Gli interventi andranno a risolvere finalmente l'annoso problema delle infiltrazioni d'acqua, mas aranno eseguiti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su tutti gli alloggi e nei seminterrati.

Alessandrini e Blasioli hanno sottolineato come sia la prima volta, con l'attuale filiera istituzionale di centrosinistra, che partono concretamente i lavori dopo decenni di promesse non mantenute, ed ha ricordato la portata economica degli interventi:

"Gli interventi rientrano in un finanziamento di 5 milioni di euro che prevede il risanamento anche degli immobili Ater di via Salara Vecchia (1.250.000euro); via Trigno (500.000) e delle case Gescal di via Valle San Mauro e via Valle di Rose ai Colli ed è collegato al bando di “Riqualificazione delle periferie” finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per 18 milioni di euro che vede proprio a Fontanelle alcuni interventi di grande impatto."

Entrando nel dettaglio tecnico, attualmente sono partiti i lavori sui balconi che impediranno l'accumulo d'acqua e le infiltrazioni, risolvendo anche il problema delle muffe e degli ambienti insalubri in cui vivono centinaia di famiglie e bambini.