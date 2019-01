Pescara, lavori Aca in via Andrea Doria: chiusure e modifiche alla viabilità

Modifiche alla viabilità in via Andrea Doria a Pescara il 2 e 3 gennaio a causa di alcuni lavori Aca. Il vicesindaco Blasioli infatti ha annunciato la chiusura della carreggiata dal mare fino a piazza della Marina con transito a senso unico alternato nella corsia opposta. Per chi proviene dal lungomare ci sarà l'obbligo di svoltare in via Magellano.

