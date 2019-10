Pescara, nuova illuminazione a led e nuovi semafori: gli aggiornamenti del vicesindaco Santilli

Proseguono senza intoppi i lavori per la sostituzione di tutti i punti luce della città con le nuove lampade a led, che consentiranno una migliore illuminazione ed un risparmio rispetto alle tradizionali lampade. Lo ha fatto sapere il vicesindaco Santilli che ha aggiunto come siano stati già attivati 8000 nuovi punti led sui 24000 presenti in città con una rete elettrica di oltre 500 chilometri.

Conclusi i lotti 1,2,3 ora si lavora sul lotto 4 in zona piazza Santa Caterina, Viale Muzii, la strada Parco, Via R.Margherita e Via R. Elena che sarà completato entro dicembre per poi lavorare sul lotto 6. Su piazza della Rinascita invece ci sarà un'illuminazione dedicata più potente rispetto a quella attuale, che verrà completata a giorni. Anche i portici verranno illuminati in tutti i punti.

Si lavora anche per i nuovi semafori intelligenti da completare entro il 2020, a partire da quelli situati in Piazza Italia, Via Ravenna e via Venezia.

Sulla Strada Parco saranno tolti tutti i globi (non più a norma) mentre rimarranno i pali che verranno sfruttati per illuminare la strada e la pista ciclabile. Sul lato mare verranno tolti tutti i pali della luce permettendo un uso migliore del marciapiede.