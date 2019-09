Caprice protagonista nella guida del Gambero rosso 'Bar d'Italia 2020'

Ancora una volta "Caprice", il bar pasticceria di piazza Garibaldi, porta alta la bandiera di Pescara confermandosi tra i locali top nella guida 'Bar d’Italia 2020', pubblicata dal Gambero Rosso e in vendita nelle librerie dai primi di ottobre. L'attività di Fabrizio Camplone rientra nella prima categoria Tre tazzine e Tre chicchi.

Caprice, infatti, si è aggiudicato anche quest'anno tre “tazzine” (giudizio “eccellente”) per la valutazione data alla prima colazione, lo spuntino per la pausa pranzo, gli aperitivi, i cocktail, ma anche per il servizio, l’ambiente e la pulizia, e i tre “chicchi” (“eccellente”) per la qualità del caffè servito alla clientela.

Camplone gestisce il locale, insieme alla moglie Antonella, dagli anni '80, e ha raccolto l'eredità del padre Tullio, fondatore nel 1957 del rinomato laboratorio artigianale di pasticceria. La guida 'Bar d’Italia', giunta alla sua ventesima edizione, presenta oltre 1300 indirizzi dove trovare la colazione ideale, consumare un appetitoso spuntino o gustare un aperitivo all’italiana.

Da menzionare, nell'edizione 2020, anche il premio Illy Bar dell’Anno conferito a Spazio Pane & Caffè dell'abruzzese Niko Romito: il locale si trova a Roma e ha ricevuto il prestigioso riconoscimento "per lo straordinario lavoro sull’essenza del prodotto, per la valorizzazione del rapporto con il territorio, per la forza del modello imprenditoriale applicato a un codice contemporaneo di bar italiano in tutte le sue funzioni, e non ultimo per il lavoro senza precedenti sull’alimento per eccellenza, il pane".