Pescara: guasto sulla condotta idrica di via Canova, niente acqua nella zona di Piazza Duca degli Abruzzi

A causa di un guasto sulla condotta idrica di via Canova a Pescara, oggi 7 settembre ci sarà l'interruzione della fornitura idrica dalle 10,30 alle 13 circa. Lo ha fatto sapere l'Aca aggiungendo che le strade interessate dall'interruzione saranno via Da Vinci, viale Kennedy, via Caravaggio e Piazza Duca degli Abruzzi.

I lavori potrebbero protrarsi anche oltre le 13 in caso di complicazioni tecniche. Non è escluso che nelle via adiacenti si potranno verificare dei cali di pressione.