A Pescara hanno giurato due nuove guardie ittiche

Hanno giurato questa mattina, davanti al sindaco di Pescara Masci, le due nuove figure che saranno operative in città. Si tratta delle guardie particolare giurate ittiche, volontari che presteranno servizio per tutelare il patrimonio ittico della nostra città.

Fra i compiti da assolvere, segnalare stati di criticità della fauna ittica, collabora alle attività di ripopolamento ittico e promuove informazione ambientale attinente a corsi d’acqua e specchi lacustri. Non mancheranno attività di vigilanza ittica con accertamenti di illeciti amministrativi, redigendo verbali e comminando sanzioni pecuniarie per infrazioni a disposizioni di legge, regolamento e ordinanze per la tutela del patrimonio ittico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le guardie si uniscono alle altre unità che saranno operative per la guardia civle ambientale: si tratta di 10 nuove guardie zoofile e altre 6 guardie particolari giurate ittiche oltre a quelle che hanno prestato giuramento oggi.