Pescara: la gestione dei parchi cittadini affidata ad Attiva? Vertice in Comune

Affidare la gestione dei parchi cittadini ad Attiva, non solo per quanto concerne la manutenzione del verde ma anche per l'apertura, chiusura e vigilanza delle strutture stesse. Ieri si è tenuto in Comune un primo vertice tecnico al quale erano presenti fra gli altri i direttori dei compartimenti Amministrativo e Tecnico Guido Dezio e Tommaso Vespasiano, nonché i dirigenti dei settori Manutenzione, Verde Pubblico oltre all'assessore e vicesindaco Blasioli ed all'amministratore unico di Attiva Massimo Papa.

I parchi cittadini sono 54, ha spiegato Blasioli, e questa soluzione tramite affidamento in house permetterebbe finalmente di risolvere il problema della gestione delle aree verdi:

Si tratta di un intervento strutturale, che ci aiuterebbe a risolvere il problema, grande, della vigilanza e ad affrontare in modo sistematico quello della manutenzione delle aree verdi. Questo sarà possibile rinvenendo fondi nel bilancio, in modo da assicurare tale servizio anche per gli anni successivi. Va così avanti la messa in rete e a sistema della manutenzione, che non diventa un’attività “spot”, condizionata dal verificarsi di emergenze e della disponibilità di risorse dedicate, ma diventa fisiologica

Papa, amministratore di Attiva, ha aggiunto che una volta verificata la fattibilità del progetto potrebbe già diventare operativo in autunno: