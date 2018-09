Pescara Experience, ecco il video a 360° della città

Si chiama Pescara Experience ed è il video a 360° gradi presentato dal Comune e dalla Fastweb che presenta la città tramite i suoi luoghi simobolo.

Tra questi la cattedrale di San Cetteo, la casa natale di Gabriele d'Annunzio, il ponte del Mare.

«Un viaggio moderno, di grande impatto visivo e turistico e a costo zero per il Comune», sottolinea il sindaco Marco Alessandrini, «che ci inserisce fra le città italiane raccontate da Fastweb con questa speciale tecnologia».

Pescara Experiencefra parte di un vero e proprio viaggio “immersivo” fra le più belle e interessanti città d’Italia. Il video è stato girato con tecnologia a 360 gradi e mira a far conoscere ai turisti e valorizzare alcuni dei luoghi più belli e distintivi della città: il museo della casa natale di Gabriele D’Annunzio e la cattedrale di San Cetteo a Pescara Vecchia, il lungomare con la nave di Cascella, il Ponte del Mare, il ponte ciclopedonale più grande d’Italia, i Trabocchi e la spiaggia di Pescara.

Grazie alle riprese effettuate in tutte le direzioni, chi guarda avrà così la possibilità di spostare il proprio punto di vista in ogni momento e di vivere un’esperienza intensa di realtà virtuale.

Il video è fruibile da smartphone iOS e Android provvisti della funzionalità giroscopio per consentire la fruizione dei video 360° e anche dai pc.

Per vedere il video basta cliccare QUI.