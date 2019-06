Pescara, emergenza personale al reparto di Medicina: 60 pazienti per 5 medici

Sessanta pazienti per cinque medici, che in alcuni momenti soprattutto nei festivi e nei week end diventano un solo medico a disposizione per l'intero reparto. La denuncia arriva dal consigliere regionale del M5S Pettinari, che lancia un appello all'assessore Verì affinchè vengano presi provvedimenti immediati nel reparto di Medicina dell'ospedale di Pescara.

I 60 pazienti sono dislocati nelle varie ale del reparto, con in teoria sette medici in organico che però diventano a tutti gli effetti solo cinque, ma spesso la situazione diventa completamente ingestibile come spiega Pettinari:

"Nei turni notturni e festivi il disagio aumenta ulteriormente se possibile, visto che l’unico medico attivo è chiamato a svolgere anche la guardia interdivisionale con i reparti Stroke Unit (otto pazienti) e Pneumologia (otto pazienti). Ne esce un quadro inaccettabile, sia per il lavoro ordinario che, soprattutto, in situazioni di emergenza, quando il personale è costretto a intervenire prontamente su un paziente, lasciando momentaneamente la routine quotidiana e allungando la lungodegenza”.

Nel reparto, sottolinea il consigliere pentastellato, sono presenti anche pazienti come tossicodipendenti ed alcolizzati, da seguire da vicino al termine del ricovero per essere inseriti in strutture sorvegliate che attualmente, però, non sono disponibili.

Il paradosso in cui ci ha trascinato l’ASL di Pescara è che, a fronte dei cinque medici effettivi a Medicina per sessanta pazienti, ci sono otto medici per otto pazienti nel reparto di Pneumologia

La richiesta all'assessore Verì è quella di provvedere ad un aumento immediato dell'organico, passando da cinque ad otto medici, e rinforzare anche il resto del personale sanitario ringranziando gli attuali medici ed infermieri presenti che con grandi sforzi garantiscono le migliori cure possibili.