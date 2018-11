Pescara, per la sosta in centro si paga due volte: è emergenza parcheggiatori abusivi

In centro a Pescara torna l'emergenza parcheggiatori abusivi, con l'abitudine di alcuni extracomunitari di pressare gli utenti che hanno appena parcheggiato nelle aree di sosta a pagamento chiedendo soldi nonostante la presenza degli addetti di Pescara Parcheggi e nonostante abbiano appena pagato la tariffa stabilita.

A lanciare l'allarme Armando Foschi di "Pescara Mi Piace" che ha provveduto a verificare di persona le segnalazioni ricevute. Effettivamente dopo aver lasciato l'auto in sosta negli spazi con strisce blu, dunque a pagamento, si avvicinano sistematicamente alcuni extracomunitari chiedendo soldi:

Abbiamo pagato la tariffa per la sosta e siamo tornati alla vettura per lasciare esposto sul parabrezza il ticket del pagamento, sempre tallonati dai tre extracomunitari che hanno continuato a chiedere anche loro un euro per la vettura parcheggiata. Quando abbiamo fatto notare di aver già pagato il dovuto, gli extracomunitari hanno cominciato a imprecare e a insultarci alzando il tono della voce, sino a quando abbiamo ritenuto più tranquillizzante pagare quello che oggi ci appare un vero ‘pizzo’. E quando abbiamo fatto notare al dipendente di Pescara Parcheggi che non è tollerabile pensare di essere costretti a pagare due volte la sosta, lo stesso ci ha risposto di non poterci fare nulla, che quegli extracomunitari sono presenti ogni giorno, anche in stato di alterazione alcolica, e che giustamente lui personalmente non può fronteggiarli, anzi deve guardarsi le spalle

Foschi parla di una situazione inaccettabile, sia davanti al Bingo che nelle aree di risulta in quanto di fatto gli automobilisti per non avere problemi sono costretti a pagare 2 volte la sosta, ed annuncia di voler sottoporre il problema alla Commissione Vigilanza chiedendo risposte, ovvero se i dipendenti di Pescara Parcheggi hanno segnalato l'accaduto al Comune, e come mai nessuno si preoccupa di chiamare la Polizia Municipale o le forze dell'ordine.