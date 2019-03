Pescara, ancora polemiche per il problema dell'elisoccorso in ospedale

Nulla è cambiato in merito al problema dell'elisoccorso del 118, impossibilitato ad atterrare in ospedale e costretto a lasciare i pazienti all'aeroporto dove un'ambulanza privata, non medicalizzata, trasporta il ferito nel nosocomio pescarese. A denunciare la situazione è nuovamente il vicepresidente del consiglio regionale Domenico Pettinari, che sottolinea come oltre al danno ci sia anche la beffa per lo spreco di denaro pubblico.

Con l'acquisto del nuovo elicottero di nuova generazione, è sorto il problema dell'eliporto dell'ospedale che non può reggere il peso del velivolo. Per questo, l'elisoccorso del 118 è costretto ad atterrare in ospedale, dove un'ambulanza privata dal costo di 3.800 euro al mese più 0.39 euro a chilometro percorso, prende in carico il paziente e lo trasporta in ospedale.

Pettinari poi prosegue: