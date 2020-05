Anche a Pescara individuati i donatori di plasma per la terapia iperimmune per il Coronavirus - FOTO

Dal 7 maggio scorso anche alla Asl di Pescara sono iniziati i prelievi di sangue iperimmune nei pazienti idonei alla donazione e guariti dal Coronavirus. I prelievi vengono effettuati dal servizio trasfusionale diretto dalla dottoressa Iuliani, principal nvestigator dello “Studio interventistico per valutare l’efficacia e la sicurezza dell’immunoterapia passiva con plasma da pazienti Covid-19 guariti."

I pazienti guariti dal Covid in Abruzzo vengono contattati per avviare i test riguardanti la donazione di sangue con anticorpi specifici per il virus, e definire una banca dati di donatori volontari di plasma. In altre realtà italiane questa terapia, per i casi severi di infezione, ha dato risultati incoraggianti ed anche in Abruzzo molti ex pazienti hanno accettato di partecipare alla donazione. Anche il dottor Parruti, direttore dell'Uoc di malattie infettive, nei giorni scorsi aveva confermato l'avvio di questa terapia che si affianca a quelle farmacologiche già utilizzate con successo.