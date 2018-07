Pescara: don Enrico Zambotti compie 100 anni

Don Enrico Zambotti, parroco della Beata Vergine Maria del Fuoco di Pescara compie 100 anni e l'arcidiocesi Pescara - Penne lo festeggerà con una messa solenne celebrata domani 17 luglio alle ore 19 dall'arcivescovo Valentinetti. Nato il 17 luglio del 1918 in trentino, viene ordinato parroco a 24 anni. Negli anni '60 per motivi di studio si trasferisce in Cecoslovacchia, sotto il regime sovietico dove officiava messa in clandestinità grazie alla collaborazione dei tanti amici del posto.

Nel 1971 rientra in Italia ed arriva a Pescara, dove è stato parroco di San Silvestro fino al 1994. Poi il viaggio in Sardegna, come sacerdote itinerante del movimento neocatecumenale. Infine il ritorno a Pescara alla Madonna del Fuoco.