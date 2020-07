A Pescara scatta il divieto temporaneo di balneazione davanti via Leopardi e via Galilei

Il sindaco di Pescara Masci ha firmato venerdì 17 luglio l'ordinanza di divieto temporaneo di balneazione in due punti del litorale cittadino, ovvero davanti via Galilei e davanti via Leopardi. I divieti arrivano a seguito della comunicazione ricevuta dall'Arta riguardante le procedure d'emergenza a seguito delle piogge di venerdì scorso per gli impianti di sollevamento e depurazione. In pratica, come accade ormai da anni, in caso di precipitazioni abbondanti il depuratore viene bypassato e dunque le acque finiscono direttamente in mare.

Il provvedimento è stato preso a scopo cautelativo dal sindaco, che potrà rimuovere i divieti non prima delle 48 ore e comunque in attesa dei risultati delle analisi dell'Arta che, in caso di esito positivo, permetteranno nuovamente di poter fare il bagno su tutta la costa della città di Pescara.