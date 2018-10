Pescara, niente acqua allo stadio: scatta il divieto per il sospetto di legionella

A causa di alcuni campioni d'acqua in cui sono state trovate tracce di legionella, l'amministrazione comunale ha deciso di vietare l'utilizzo dell'acqua allo stadio Adriatico Cornacchia. Nonostante dalla Asl non sia arrivata alcuna comunicazione per far scattare il divieto, il sindaco Alessandrini ha deciso comunque di interdire l'utilizzo dei rubinetti e delle docce a titolo precauzionale, in attesa della sanificazione dell'impianto e dei locali e delle nuove analisi.

La sanificazione ed i controlli dureranno circa 5 giorni. L'impianto resterà comunque aperto ed operativo con la sola preclusione dell'utilizzo dei rubinetti e delle docce.