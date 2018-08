Pescara: tornano i divieti di balneazione

Tornano tre divieti temporanei di balneazione lungo le coste cittadine. Il sindaco Alessandrini infatti ha firmato l'ordinanza riguardante il divieto di balneazione nelle acque antistanti via Galilei e via Balilla lungo la riviera nord. Divieto anche lungo la riviera sud, in particolare nel tratto limitrofo a Fosso Vallelunga.

I divieti saranno attivi per almeno 48 ore.