Pescara, disabili senza rimborso per le spese tecnico - informatiche per colpa di una firma

Un'attesa di mesi per il rimborso delle spese per dispositivi tecnico/informatici a causa di una firma. E' la denuncia che arriva dall'associazione Carrozzine Determinate di Pescara con il presidentre Ferrante, che spiega come i fondi per il rimborso di queste spese, indispensabili per i disabili per l'integrazione scolastica, lavorativa e sociale, sono a disposizione da parte della Regione ma per un cavillo burocratico manca la firma della determina da parte di un dirigente Asl di competenza territoriale.

La disabilità è una delle prime cause di impoverimento nel mondo, ricordiamo che un disabile ha diritto in Italia ad una pensione di 280 euro mensili . Poi accade che i fondi per il rimborso 2017 (si perché bisogna sempre aspettare un anno intero affinché vengano stanziati) siano stati resi disponibili dalla Regione Abruzzo già da diversi mesi ma che non sia possibile effettuare i rimborsi alle famiglie perché manca la determina della Direzione Amministrativa del Territorio della Ausl.

Competente per la gestione delle pratiche è l’ufficio Tutela sociale dell’Ausl di Pescara tra l’altro inaccessibile e pieno di barriere architettoniche come più volte denunciato da Carrozzine Determinate, ed è a questo ufficio che si sono rivolte numerose famiglie per avere informazioni ma sentendosi sempre dare la stessa risposta da mesi si sono rivolte all’Associazione esasperate dalla burocrazia

L'appello di Ferrante è alla classe politica abruzzese affinchè cambi la legge e vengano previste procedure più veloci e snelle.