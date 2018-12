Cene e pranzi a domicilio: a Pescara arriva Deliveroo

Arriva anche a Pescara Deliveroo, il servizio mobile e web per farsi recapitare a casa o in ufficio cene e pranzi. A partire da oggi infatti i clienti pescaresi potranno scegliere fra i 20 ristoranti che hanno già aderito al servizio. Grazie ai riders sparsi per la città, Deliveroo promette consegne puntuali e programmabili con la massima attenzione per il cliente. Fra i ristoranti a disposizione, anche il Mc Donald's.

Su Pescara e dintorni sono già attivi i servizi di JustEat e ForToGo.