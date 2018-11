Pescara, degrado nel Parco della pace in via Aterno [ FOTO ]

Il mio Tour a Villa del fuoco continua, perché non voglio più che il mio quartiere sia così abbandonato.

Parco della pace è chiuso dal 30 ottobre in quanto un albero ed un palo, per il vento sono caduti.

Ma il problema di questo parco resta sempre lo stesso. Il degrado e la presenza di tossicodipendenti. Inoltre gli anziani li il pomeriggio si ritrovano per giocare a carte in mezzo a tutta quella sporcizia e degrado.

Ad oggi, i tossicodipendenti hanno aperto un varco. Inoltre, comune ha avvisato della chiusura su Facebook, ma non tutti gli abitanti hanno il social network o hanno accesso al sito del Comune. E sui cancelli non c'è scritto nulla.