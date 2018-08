Da Pescara all'Africa: è partito dal Comune il container per i bimbi del Togo

E' partito questa mattina da Piazza Italia, davanti al Comune, il container pieno di materiali raccolto dall'associazione Novissi Onlus e destinato ai bambini della comunità africana di Yeguè, in Togo. La partenza è stata l'occasione per presentare il progetto, patrocinato dall'amministrazione comunale.

Presenti gli assessori Di Iacovo e Teodoro, che hanno commentato:

"Qualunque istituzione deve considerarsi parte di un mondo in trasformazione ed essere in prima linea sostenendo azioni di solidarietà verso i più bisognosi, tra cui le popolazioni del Togo. Per questo, vi ringraziamo di cuore per quello che fate per questa città e per le città che ne hanno bisogno, riconfermando anche la presenza e lo spirito solidale della nostra città, sempre in prima linea quando si tratta di sostenere comunità in difficoltà, vicine o lontane che siano”