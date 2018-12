Pescara, concerto di J-Ax: si lavora per preparare l'evento nell'area di risulta [FOTO]

Continuano senza sosta ormai da diversi giorni i preparativi per il concerto di J-Ax in programma questa sera 31 dicembre nell'area di risulta. Le operazioni di montaggio del palco sono quasi terminate, a breve inizierà il montaggio della strumentazione seguito dal check sound dei tecnici.

Anche le operazioni di allestimento dell'area che accoglierà il pubblico è in fase di completamento, con il sindaco Alessandrini ed il vicesindaco Blasioli che questa mattina hanno compiuto un sopralluogo per verificare che la macchina per la sicurezza e per l'ordine pubblico sia pronta per l'atteso evento che porterà in centro decine di migliaia di persone.