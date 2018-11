Pescara, il Comune ringrazia "Ultimo" per il video girato in città di "Ovunque tu sia"

Ha girato parte del videoclip della canzone "Ovunque tu sia" anche a Pescara il cantante "Ultimo", e per questo l'amministrazione comunale lo ha ringraziato pubblicamente su Facebook con un post a lui dedicato. Il video, in realtà, risale al 2017 ma grazie al successo ottenuto dall'artista dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2018, ora sta diventanto popolare e virale.

Nel video si notano la ruota panoramica dell'Ex Cofa ed il Ponte del Mare.

Grazie a #Ultimo per aver scelto Pescara e l’Abruzzo come sfondo per la sua bella Ovunque tu sia! Meravigliosa