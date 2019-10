Pescara, l'Abruzzo Pride organizza la giornata del "Coming out"

Un incontro pubblico dove avere un microfono a disposizione per fare "coming out", e rivelare chi si è davvero ed il proprio orientamento sessuale o identità di genere. Si terrà venerdì 11 ottobre anche a Pescara in piazza Muzii il "Coming out day" organizzato dall'Abruzzo Pride, in vista del corteo Pride che si terrà nel 2020 proprio a Pescara.

Il comitato sottolinea come spesso sia difficile rivelare agli altri e pubblicamente la propria sessualità ed identità sessuale, con l'idea del coming out venne lanciata da uno psicologo del New Mexico, Robert Eichberg, e da una politica e attivista della comunità LGBT californiana, Jean O’Leary, durante il Workshop “The Experience and National Gay Rights Advocates”.

L'Abruzzo Pride evidenzia come sia diverso dall'outing, in quanto è un atto volontario a differenza di quest'ultimo che avviene quando altre persone rivelano l'identità sessuale di terze persone senza il loro consenso.