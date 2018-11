Pescara Colli, l'Enpa lancia un appello: "Troppi gatti investiti, adottateli"

L'Enpa Pescara torna a lanciare un appello tramite i social per le adozioni dei moltissimi gatti assistiti nella zona dei Colli, dove esiste anche il problema dei felini investiti a causa delle automobili che spesso transitano ad alta velocità soprattutto nella zona di via Di Sotto.

L'associazione chiede ai cittadini di adottare i tantissimi gatti salvati dai volontari, considerando che gli spazi a disposizione si sono esauriti nelle abitazioni e gli animali vengono affidati ad un ambulatorio veterinario:

Pescara Colli, un posto dove ogni giorni muoiono gatti investiti e così non ci sono migliaia di gatti, ma solo qualche centinaio..qui il controllo del randagismo è fatto cosi. La realtà è uguale sia per i gatti di colonia, non tutelati da nessun rallentatore, che per quelli di "proprietà", non sterilizzati e lasciati liberi di uscire a riprodursi. Questa micetta che non arriva neanche a 2 mesi è stata salvata appena in tempo, non abbiamo più posto nelle nostre case, per cui anche lei è ricoverata all' Ambulatorio Veterinario San Rocco..Adottate, adottate, adottate. Per info scriveteci in posta Facebook