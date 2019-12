Pescara 43esima nella classifica sulla Qualità della Vita del Sole 24 Ore

Pescara si posiziona al 43esimo posto nella nuova classifica stilata dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" sulla Qualità della vita 2019 delle città italiane.

La nostra provincia risulta al primo posto in Abruzzo visto che precede Chieti (52esima), Teramo (56esima) e L'Aquila (61esima).

In vetta alla graduatoria del Sole 24 Ore giunta alla trentesima edizione e pubblicata oggi sul quotidiano e sul sito si conferma Milano per il secondo anno consecutivo.

A farle compagnia sul podio troviamo Bolzano e Trento, mentre a chiudere la classifica è Caltanissetta, con penultima Crotone e subito sopra Foggia. La Qualità della vita 2019, come fa sapere l'AdnKronos, è una versione extra large della tradizionale indagine del quotidiano sul benessere nei territori, su base provinciale: rispetto all'anno scorso, infatti, il numero di indicatori è aumentato da 42 a 90, divisi in sei macro aree tematiche che indagano altrettante componenti dello star bene.

Le classifiche di tappa sono:

"Ricchezza e consumi";

"Affari e lavoro";

"Ambiente e servizi";

"Demografia e società";

"Giustizia e sicurezza";

"Cultura e tempo libero".

Per "Ricchezza e consumi" la provincia di Pescara si posiziona solo al 67esimo posto, per "Affari e lavoro" risale al 45esimo posto e arriva fino al 25esimo posto per "Ambiente e servizi" che rappresenta il risultato migliore. Fa invece da contraltare l'ambito relativo a "Giustizia e sicurezza" nel quale Pescara chiude all'83esima posizione. Bene per "Demografia e società" (27esimo posto) e "Cultura e tempo libero" (28esima posizione).

La provincia di Pescara è scesa dalla posizione 33 alla 43 dal 1990 al 2019 nella classifica finale della "Qualità della vita" del Sole 24 Ore. In 30 anni il miglior risultato è stato il 12esimo posto nel 1991 mentre il peggiore è stato l'85esimo posto del 2014.