Pescara, tornano in mare cinque tartarughe salvate e curate dal centro studi cetacei

Tornano in libertà, e quindi in mare, cinque tartarughe caretta caretta salvate l'estate scorsa e curate nel centro studi cetacei di Pescara. Oggi 12 ottobre con una cerimonia al porto turistico, i cinque esemplari salvati in diverse circostanze, curati ed assistiti dai volontari torneranno in acqua dopo aver rischiato di morire. Si tratta di Riva e Mercury, 4 e 2 anni, sono state recuperate dopo le mareggiate a Campomarino in Molise, Squirtile, tartaruga di 10 anni finita il 10 luglio nella rete da traino di un peschereccio e Cielo ed Ermione, salvate il 29 agosto da un pescatore nell'area della Torre di Cerrrano impigliate in un palangaro.

Ermione è stata sottoposa anche ad un intervento chirurgico di rimozione di un amo di 7 cm dall'esofago, intervento eseguito nella Sea Turle Clinic dal professor Antonio Di Bello della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Bari.