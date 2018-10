Pescara, cimiteri chiusi senza preavviso: è polemica

Cimiteri chiusi nella mattinata di oggi, con polemiche e decine di persone arrivate davanti ai cancelli in quanto non era stato diffuso nessun avviso pubblico. Armando Foschi, di "Pescara Mi Piace", attacca il sindaco Alessandrini per la decisione di tenere chiuse le due strutture dei Colli e San Silvestro, senza aver comunicato pubblicamente la decisione. Una scelta dettata dalla questione del maltempo e dei possibili rischi per la caduta di alberi e rami, che ha però creato disagi agli utenti ed ai fioristi che si sono visti impossibilitati a lavorare con relativo danno economico.

Foschi ha aggiunto:

Impossibile anche trovare una qualunque indicazione sul sito ufficiale del Comune, sulle pagine social, solo intorno a mezzogiorno gli operatori della Attiva hanno aperto i cancelli e permesso ai pochi cittadini appena arrivati di entrare, con un disagio enorme e intollerabile. In realtà è evidente che non c’era alcun bisogno di chiudere stamane completamente i due cimiteri: nel caso sarebbe stato sufficiente interdire le aree dove si trovano le alberature e lasciare accessibili tutti gli altri spazi, riducendo, evidentemente, il disagio, anche perché non crediamo che in quattro ore di chiusura i tecnici del Comune siano riusciti a eseguire test di tenuta su tutti gli alberi, le uniche prove che veramente possono dare garanzia sulla stabilità delle piante

Foschi conclude parlando di inadeguatezza ed approssimazione da parte del pirmo cittadino pescarese incapace di avere la minima empatia con la città.