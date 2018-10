Pescara, carte d'identità elettroniche: al via la prenotazione online

Dal 5 novembre prossimo sarà finalmente possibile prenotare direttamente online la carta d'identità elettronica. Lo ha fatto sapere l'assessore Di Carlo, aggiungendo che si tratta di un servizio atteso dai cittadini che finalmente non dovranno più fare la fila negli uffici ma potranno scegliere data ed orario in cui richiedere la carta nelle varie sedi disponibili, ovvero in via Calabria, in piazza Grue e a Pescara Colli.

"Per consentire la massima diffusione del servizio saranno estensi gli orari di apertura delle sedi “decentrate” degli uffici anagrafici di P.zza Grue e Colli, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00; il martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:00. In questi orari verranno rilasciate sia le carte di identità elettroniche che i certificati. Di conseguenza a partire dal 3 novembre, gli uffici dell’Urp saranno chiusi nella giornata del sabato, sia per consentire il potenziamento delle sedi decentrate e anche alla luce dei report effettuati nel corso del tempo che testimoniano dati attestanti un numero esiguo di pratiche evase nella giornata di sabato”

Per le prenotazioni: https://agendacie.interno.gov.it/