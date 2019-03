Pescara, il capoluogo di provincia è urbanizzato al 77%

Il territorio del capoluogo di provincia Pescara risulta urbanizzato al 77 per cento.

È il dato che emerge dal dossier realizzato da Anci e Ifel e diffuso in concomitanza con la prima Conferenza annuale dei Sindaci delle Città medie in corso di svolgimento a Parma.

I comuni capoluogo di provincia hanno un'estensione territoriale di quasi 16mila chilometri quadrati; solo il 16% di questo territorio risulta urbanizzato, con forti differenze tra nord, centro e sud Italia. Nei capoluoghi del nord l'urbanizzato raggiunge talvolta anche punte superiori al 60% (Biella, Como, Bergamo, Monza, Brescia, Udine e Padova); l'unico capoluogo del sud ad avere una percentuale altrettanto alta è Pescara con il 77%.