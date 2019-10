Pescara, mattinata difficile per diversi cantieri stradali: code e rallentamenti - FOTO

Code e rallentamenti per la presenza di diversi cantieri stradali in città. Soprattutto fra le 12 e le 14, infatti, durante l'ora di punta, si sono formate code nella zona di via Prati all'altezza della Vemac, dove è presente un cantiere stradale lungo la carreggiata vicino agli svincoli della tangenziale di Pescara Colli.

Anche lungo la riviera nord, all'altezza dell'incrocio con via Muzii, sono state segnalate code e traffico congestionato a tratti per la presenza di lavori con senso unico alternato regolato da un semaforo in direzione nord.