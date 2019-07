Pescara, bungalow sulla spiaggia dalla prossima estate?

Realizzare bungalow in legno direttamente sulla spiaggia, per dare una risposta concreta alla richiesta dei clienti e dei balneatori che lamentano la mancanza di posti letto. La proposta arriva dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia Testa, che propone la realizzazione delle strutture in legno, completamente sostenibili, sulla scia di quanto avviene già in altre località turistiche italiane dove hanno riscosso un ottimo successo.

L'obiettivo, sottolinea Testa, è quello di venire incontro alle continue e mutevoli richieste del mercato turistico:

Solo un esempio numerico per rendere l’idea del notevole potenziale che rappresentano queste piccole ma fruttuose costruzioni-soggiorno: ipotizzando 800 concessioni con 30 presenze al giorno per struttura, otteniamo circa 26.000 turisti che moltiplicati per 100 giorni di lavoro diventano 2.600.000 presenze, al netto di tutto l’indotto. Diversi titolari di stabilimenti balneari riferiscono di aver ricevuto come richieste, soprattutto da parte di turisti stranieri, la possibilità di poter soggiornare sulla spiaggia, proprio nei bungalow

Le strutture, prosegue il consigliere regionale, potrebbero essere realizzate dove sono ubicate le vecchie cabine uso spogliatoio ormai inutilizzate da anni. Occorrerà quindi modificare ed adattare il piano del demanio marittimo per offrire turismo di qualità in modo sostenibile.