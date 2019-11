Pescara, apre la nuova biblioteca universitaria: orari e dettagli

Buone notizie per tutti gli studenti della sede pescarese dell'università D'Annunzio. Entro pochi giorni infatti sarà aperta la nuova biblioteca universitaria dell'ateneo, grazie all'accordo raggiunto fra il Comune di Pescara e l'università stessa. La biblioteca si trova in via Falcone e Borsellino, a due passi dalla sede di viale Pindaro, con spazi di 550 mq ed orari di apertura anche nel fine settimana.

A disposizione ci sarà una sala lettura, un'emeroteca ed un archivio. Sarà aperta tutti i giorni compresi sabato e domenica, fino alle ore 24. Ad illustrare i dettagli della nuova struttura il sindaco Masci assieme al rettore Caputi. Il primo cittadino ha ricordato che in campagna elettorale gli studenti avevano chiesto un luogo dove studiare anche nel fine settimana e fino a tarda ora, ed ora è arrivata la risposta da parte dell'amministrazione comuale:

Allo stesso modo stiamo vedendo di andare incontro alla richiesta dei ragazzi di poter usufruire dei locali della mensa universitaria nei pomeriggi , sempre come luogo di studio, studiando in collaborazione con l’Adsu il modo migliore per soddisfare questa legittima richiesta.”

Masci ha ringraziato l'assessore Martelli per aver trovato la soluzione per spostare le sedi della Misericordia e di Ambiente Spa in altri locali, rendendo fruibile lo spazio ora dedicato alla biblioteca universitaria.

Il rettore ha precisato che si sta procedendo anche alla digitalizzazione di tutto il materiale didattico e che nella biblioteca vi saranno diverse postazioni per l’accesso virtuale alla lettura.