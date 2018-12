Pescara, barriere anti intrusione fonte di pericolo e disagio per disabili e pedoni [FOTO]

Dopo gli attentati terroristici del 17 e 18 agosto 2017 a Barcellona, a Pescara fu deciso di installare new jersey e blocchi di cemento per impedire eventuali episodi di terrorismo con mezzi pesanti o autovetture lanciate nelle zone pedonali. A distanza di 16 mesi, però, diversi blocchi sono stati spostati rispetto alla sede originale ed inoltre in diversi casi sono fonte di pericolo per i pedoni e di disagio per i disabili. La denuncia arriva dal consigliere comunale del M5S Di Pillo che evidenzia come di fatto, la spesa sostenuta di 16 mila euro non abbia portato a sostanziali benefici ed anzi crea problemi nei casi in cui i blocchi sono posizionati su strisce pedonali e scivoli per disabili.

"Purtroppo quello che è accaduto a Strasburgo come in tante altre capitali europee, difficilmente saràdebellato se non con un’integrazione capace di tramutare la cultura dell’odio in un percorso di vera integrazione. Nel frattempo non ci rimane che difenderci da questa follia terroristica, senza fare il verso ai “Ministri della paura”, ma ripristinando una condizione di sicurezza che permetta ai cittadini di vivere in serenità la propria strada. Gli operatori di pubblica sicurezza sicuramente non avranno più intralci nel proprio lavoro, ma ai disabili in carrozzina che non potranno usufruire del marciapiede occluso da questi blocchi di cemento e ai cittadini che inciamperanno negli stessi, qualcuno dovrà pure rispondere."

Di Pillo infine attacca l'amministrazione comunale per non aver dato ascolto alle fasce di popolazione più deboli durante i 54 mesi di mandato amministrativo.