Pescara, allerta meteo per il 2 novembre: le previsioni

Ancora un'allerta meteo per Pescara e l'Abruzzo. La Protezione Civile infatti ha diffuso un bollettino che indica per la giornata di domani venerdì 2 novembre e per le successive 12-18 ore possibili precipitazioni intense a carattere di rovescio con temporali su Molise, Lazio, Abruzzo, Umbria, Toscana ed Emilia Romagna.

Previsti anche fulmini e venti forti.