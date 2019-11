Pescara, allerta meteo per il 12 novembre: le previsioni

Nuova allerta meteo per Pescara e provincia. La protezione civile abruzzese, infatti, ha diramato un'allerta per la giornata del 12 novembre della durata di 12 ore per l'arrivo di forti venti di burrasca sud orientali che provocheranno anche forti mareggiate. L'allerta riguarda anche le Marche, il Molise e i settori tirrenici del Lazio.

La protezione civile ha quindi allertato i Comuni interessati dall'allerta meteo, chiedendo di predisporre tutte le necessarie precauzioni in caso di emergenze e problematiche di vario genere, come la possibilità di blackout elettrici anche prolungati e verificare la messa in sicurezza delle alberature per possibili cedimenti per il forte vento.