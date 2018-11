Pescara, alberi tagliati davanti al museo Paparella: protestano gli ambientalisti

Gli ambientalisti dei comitati cittadini di Pescara, tornano ad attaccare l'amministrazione comunale per la decisione di tagliare alcuni alberi nel viale antistante al museo Paparella. Secondo i comitati, infatti, il comune avrebbe scelto criteri non dichiarati per decidere quali alberi erano pericolosi, senza una diagnosi completa ed approfonidita.

"Come mai alberi marci alla ceppaia non vengono rilevati e cadono, mentre vengono abbattuti alberi che sia alla ceppaia

che ai fusti tagliati non evidenziano danni a carico dei tessuti legnosi tali da farne presumere la pericolosità, com’è il

caso del museo Paparella. Possiamo essere informati meglio su tali diagnosi definitive e irreversibili?"

Gli ambientalisti parlano poi di una vera e propria fobia del "Comune contro gli alberi e soprattutto contro i Pini D'Aleppo che invece dovrebbero essere un patrimonio da tutelare, o come nel caso dei viali di Leccio dove decine di piante sono state abbattute.