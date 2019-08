Pescara, acqua non potabile nella fontanella pubblica davanti l'Aurum: scatta il divieto

A causa di alcuni valori non conformi riscontrati dalle analisi della Asl sull'acqua della fontanella pubblica di via Luisa D'Annunzio, davanti all'Aurum, il sindaco Masci ha disposto il divieto di utilizzo della fontana in quanto l'acqua non può essere considerata potabile per uso umano e per alimenti.

Il divieto rimarrà in vigore fino a quando non saranno presenti valori conformi ai limiti stabiliti dalla legge. La fontana è stata preventivamente chiusa.