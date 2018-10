Pescara, a piazza Sacro Cuore una manifestazione di solidarietà per il sindaco di Riace

Una manifestazione di solidarietà per il sindaco di Riace Mimmo Lucano, arrestato in quanto accusato di aver favorito dei matrimoni combinati al fine di far ottenere il permesso di soggiorno a cittadini stranieri. Domani sabato 6 ottobre diverse associazioni, partiti e movimenti cittadini si ritroveranno a Piazza Sacro Cuore a partire dalle 17.30 per esprimere vicinanza al primo cittadino.

Gli organizzatori parlando un arresto per il "reato di solidarietà" sottolineando invece come Riace sia un modello di integrazione ed accoglienza che mostra come i mgiranti e gli immigrati in genere possano diventare facilmente delle risorse per il territorio.

"Manifestiamo a Pescara, a Riace e in Italia in solidarietà con un uomo onesto per difendere un modello che sfida la deriva razzista, fascistoide e autoritaria del presente. Odio, recinti e muri chiamano guerre e tragedie. Il presente e il futuro di ciascuno di noi ha bisogno di umanità, solidarietà e giustizia sociale. invitiamo la cittadinanza a partecipare."



PRIME ADESIONI: Abruzzo social Forum, ANPI Prov. Pescara, Arci Pescara, Camera del Lavoro CGIL Pescara, CGIL Welcomes Immigrazione, Deposito dei segni Onlus, FIOM-CGIL Pescara, Giovani Comuniste/i Pescara, “Gli Amici di Peppino” Moscufo, Kabawil solidarietà America Latina, Movimentazioni, NILSA, Paese comune San Giovanni Teatino, Articolo Uno-Mdp Pescara, Partito della Rifondazione Comunista Abruzzo, Potere al Popolo Abruzzo , Sinistra Italiana Pescara, SPI-CGIL Pescara, Unione Inquilini Pescara