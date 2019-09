Pescara, operativi i 30 nuovi agenti stagionali della polizia municipale - FOTO

Saranno operativi in strada già da domani 3 settembre e molti di loro saranno impegnati il 7 settembre a Montesilvano per il concerto di Jovanotti, assieme ai colleghi montesilvanesi. Presentati questa mattina i 30 nuovi agenti stagionali della polizia municipale di Pescara, alla presenza del comandante Maggitti e del sindaco Masci, che ha augurato loro un buon lavoro sottolineando come sarà sempre disponibile e reperibile per qualsiasi esigenza:

“Farete parte della nostra grande famiglia e il vostro compito è molto delicato. Mi vedrete spesso in mezzo alla strada perché chi mi conosce sa che ho un rapporto diretto con tutti quanti. Vi auguro di avere un buon rapporto con i cittadini di Pescara perché esso si riflette sul lavoro di tutto l’Ente nei confronti della cittadinanza.”

Parte degli agenti hanno già lavorato per il Comune di Pescara in passato, mentre per 10 di loro si tratta della prima esperienza. Una parte degli agenti sarà utilizzata per il servizio in moto.