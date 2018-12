Pescara: il 2019 inizia con gelo e neve, le previsioni

Il 2019 inizierà all'insegna del freddo polare e della neve in Abruzzo e su gran parte del nostro Paese. Le previsioni de "www.ilmeteo.it" indicano infatti l'arrivo di un'ondata artica di gelo con temperature che crolleranno di oltre 10 gradi, e nevicate anche lungo le coste ed in pianura su tutta la fascia adriatica.

Il maltempo arriverà mercoledì 2 gennaio con venti gelidi che soffieranno su Abruzzo, Marche, Molise e Puglia con punte anche sulla Sicilia settentrionale e Calabria. Le temperature saranno vicine allo zero e per questo, nelle giornate di giovedì 3 e venerdì 4 gennaio con l'arrivo delle nuvole ci saranno bufere di neve. Durante la notte al nord le temperature in pianura potranno scendere fino a -6 gradi. Per il fine settimana è previsto un rapido miglioramento.