Pesca sportiva, la denuncia di Nuovo Saline Onlus: "Nessun rispetto per l'ambiente"

Rifiuti e degrado alla foce del Saline, causato spesso dai pescatori sportivi. Non è un attacco incondizionato e generalizzato alla disciplina della pesca sportiva e a tutti i suoi praticanti, molti dei quali dimostrano essere scrupolosi e attenti alla pulizia e alla tutela dell'ambiente circostante. Il dito puntato è indirizzato a quegli individui che infangano un'intera categoria con atti di inciviltà evidenziati e documentati dall'associazione "Nuovo Saline Onlus".

Le foto diffuse, scattate al pennello di costa che delimita la foce del fiume, illustrano chiaramente una situazione inaccettabile dal punto di vista ambientale e civile.Bottiglie di vetro, lattine, buste di pastura, esche e matasse di filo di nylon abbandonate sugli scogli e sul bagnasciuga.

Segno inconfondibile del passaggio di pescatori improvvisati e irrispettosi del divieto posto in quel tratto che proibisce la pratica della pesca in ogni sua forma. Le azioni repressive e preventive dei reati ambientali portate avanti dalle forze dell'ordine sono così annullate per mancata vigilanza del territorio. In una nota, pubblicata da "Nuovo Saline Onlus", viene lanciato un appello "... a quei pochi pescatori sportivi responsabili (che portano via i propri rifiuti e non infrangono i divieti) di denunciare chi trasforma la pesca sportiva in un eco-crimine"