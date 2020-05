Tante persone sul lungomare di Pescara, il sindaco Masci "minaccia" nuove misure restrittive [VIDEO]

La bella giornata di sole e il clima da fine settimana hanno fatto sì che a Pescara ci fossero davvero tante persone sul lungomare oggi, sabato 9 maggio.

Tante da richiamare anche l'attenzione del sindaco Carlo Masci che ha deciso di condividere un nuovo video su Facebook per "richiamare" i suoi cittadini.

Come sottolinea lo stesso primo cittadino tante persone che correvano, altri in sella alle bici non sempre con il rispetto delle distanze di sicurezza e senza indossare le mascherine nei in cui non si possa stare a distanza. Ma anche bambini che giocano e ragazzi che parlano in gruppo e si abbracciano. Masci, pur sottolineando di non volerlo fare, annuncia di essere pronto, qualora si rendesse necessario, a firmare una nuova ordinanza restrittiva per contenere «atteggiamenti rischiosi». Alla polizia municipale inoltre ha dato mandato di multare tutti coloro che adottano comportamenti scorretti: «Ve lo dico con il cuore, vi parlo come un fratello, un padre, un marito, un amico. Qui c'è in gioco la nostra vita, la rinascita della nostra comunità. Questa è una partita che giochiamo tutti insieme, nessuno può dire 'io faccio come voglio».

Di seguito il video postato dal sindaco Masci: