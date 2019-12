A Penne il primo intervento nel Pescarese per una protesi al ginocchio tramite un "navigatore" 3D

Un intervento innovativo che sfrutta tecnologie avanzate, capace di fornire in tempo reale una ricostruzione tridimensionale del ginocchio da operare per dare informazioni in tempo reale al chirurgo che sta operando e posizionando la nuova protesi. L'operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita nell'unità operativa di artroscopia e traumatologia dell'Ospedale di Penne diretta dal dottor Domenico Palmieri.

Si tratta del primo intervento del genere nella Asl di Pescara, che invece ormai in alcuni ospedali esteri è diventato routine. Palmieri spiega come il sistema permetta una precisione fino ad ora impensabile per il posizionamento delle protesi, grazie ad una specie di "navigatore 3d" che ricostruisce in tempo reale ed in modo tridimensionale l'articolazione in modo a permettere al chirurgo di posizionare la protesi compensando la mancanza di visibilità delle mini incisioni provocate dall'artroscopio. Anche se i tempi chirurgici sono più lenti rispetto a quelli tradizionali, questa tecnologia permette maggiore affidabilità e sopravvivenza della protesi stessa, soprattutto in pazienti molto giovani.