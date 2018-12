A Penne si inaugura il Must per gli studenti dell'istituto "Guglielmo Marconi"

È prevista per domani, sabato 29 dicembre, la cerimonia di inaugurazione del Must (modulo a uso scolastico temporaneo) a Penne.

La struttura, in località Fonte Nuova, ospiterà gli studenti dell'istituto tecnico commerciale e per geometri “Guglielmo Marconi”.

Il modulo a uso scolastico temporaneo è stato realizzato grazie a un accordo sottoscritto da Regione Abruzzo, Provincia di Pescara e Comune di Penne dopo il crollo del tetto del Palazzo De Sterlich che si è verificato nel gennaio 2017.

All'inaugurazione è prevista la partecipazione del presidente vicario della Regione, Giovanni Lolli, il presidente della Provincia, Antonio Zaffiri, il sindaco Mario Semproni, il dirigente scolastico dell’Itc Marconi, Angela Pizzi, e il Rup (responsabile unico del procedimento), Piero Antonacci.

Il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Vincenzo Ferrante, e l’assessore all’istruzione, Nunzio Campitelli invitano la cittadinanza a partecipare alla cerimonia.