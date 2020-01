Centinaia di peluche per la Terapia Intensiva Neonatale di Pescara, l'iniziativa al Palapanini di Modena [FOTO-VIDEO]

Centinaia di peluche donati ai bambini del reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'ospedale di Pescara.

Questo il risultato di un'iniziativa benefica avvenuta lo scorso 22 dicembre al Palapanini di Modena.

Una squadra di persone meravigliose composte da operatori sanitari dell'ospedale Baggiovara di Modena chiamato "Team Enjoy" ha organizzato un evento in occasione di una partita del Modena Volley capitanata da Ivan Zaytsev (capitano anche della nazionale), dove tutti gli spettatori presenti in occasione della pausa di un set hanno lanciato in capo centinaia di peluche destinati alla pediatria di Vercelli e alla Terapia Intensiva Neonatale di Pescara diretta dalla primaria Susanna Di Valerio in modo tale da poterli regalare ai piccoli guerrieri del reparto pescarese che ogni giorno lottano.

