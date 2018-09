Caro pedaggi autostrade A24 e A25, il ministro Toninelli assicura: "No aumenti"

Non ci saranno ulteriori aumenti per il pedaggio delle due autostrade abruzzesi, la A24 e A25 nell'ultimo trimestre dell'anno.

Ad assicurarlo è stato Danilo Toninelli, ministro dei Trasporti e Infrastrutture.

Queste le parole del ministro del Movimento 5 Stelle dopo l'accordo trovato con la concessionaria Strada dei Parchi:

«Ho incontrato personalmente i sindaci e i rappresentanti sindacali che sono venuti fin sotto il mio ministero per testimoniare la loro rabbia sui rincari dei pedaggi dell'autostrada A24-A25. Ho detto loro che abbiamo intanto ottenuto da Strada dei Parchi, per il periodo ottobre-dicembre 2018, una neutralizzazione degli aumenti delle tariffe scattati nel dicembre scorso. E ho spiegato ai primi cittadini qual è l'impegno senza precedenti che questo governo sta portando avanti allo scopo di ridiscutere con i gestori autostradali tutte le concessioni, in termini di costi da sostenere e servizi resi a chi viaggia».