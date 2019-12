VIDEO | A "Live - Non è la D'Urso" il ristorante delle sexy maggiorate pescaresi

Due procaci e avvenenti cameriere in abiti succinti, una buona dose di malizia, qualche battutina provocante e un servizio ai tavoli molto esuberante e disinvolto.

Questa è la ricetta del successo di un ristorante fuori dalle righe dove regna, oltre alla buona cucina tradizionale abruzzese, parecchia trasgressione.

"La Pecora Nera" a Sambuceto è da qualche anno preso d'assalto da comitive di uomini più o meno giovani, attirati più dai corpi in bella mostra di Marilena e della figliola Denise, che dalla bontà degli arrosticini e altre prelibatezze nostrane.

Di questo locale così originale se n'è parlato ieri sera in tv, nel corso della popolare trasmissione "Live - Non è la D'Urso" in onda su Canale 5. Le due chiacchierate protagoniste hanno ormai raggiunto una popolarità che varca i confini locali. Cliccatissime sui social, con migliaia di follower sempre a caccia di foto osé delle due ristoratrici, madre e figlia hanno dichiarato la loro intenzione di sperimentare questo format vincente anche a Roma, per poi allargare l'attività anche in altre grandi città italiane.

Marilena Di Stilio, nel frattempo, è attirata anche dal mondo dell'eros, invogliata dal suo nuovo compagno, l'attore hard Mauro Braga. Al termine del servizio realizzato nei giorni scorsi all'interno del ristorante, gli ospiti in studio, scandalizzati e piuttosto critici, hanno commentato con stupore. Fra tutti Paolo Brosio e Taylor Mega apparsi meravigliati dalla disinvoltura e dalla eccessiva disponibilità verso la clientela da parte delle due sexy maggiorate pescaresi.