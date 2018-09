La pattuglia acrobatica svizzera all'aeroporto d'Abruzzo, esibizione in volo [FOTO]

Esibizione nel cielo di Pescara ieri, lunedì 24 settembre, della pattuglia acrobatica svizzera che ha fatto una sosta nell'aeroporto d'Abruzzo per fare rifornimento.

Per l'occasione i piloti dei dieci velivoli Pc-7 Turbo Trainer, hanno regalato un'esibizione sfrecciando ad alta quota.

Gli aerei battenti bandiera elvetica hanno mostrato acrobazie nel cielo ad alto tasso adrenalinico richiamando l'attenzione di diverse persone rimaste con il naso verso l'alto.

Per qualche ora i velivoli hanno stazionato nello scalo abruzzese, in attesa di fare il rifornimento necessario prima di fare rientro a casa.

Gli abili aviatori, erano di ritorno da una prestigiosa esibizione che si è svolta il 22 e 23 settembre scorsi ad Atene in Grecia, in occasione della settima edizione del Flying Week.