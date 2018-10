Pattinaggio: torna a Pescara il Memorial "Jennifer Sterlecchini"

Un memorial dedicato a Jennifer Sterlecchini, per ricordare la giovane uccisa nel dicembre 2016 a Pescara e dire no a tutte le violenze di genere. Torna a Pescara il “Memorial Jennifer Sterlecchini” di pattinaggio artistico a rotelle. Appuntamento dal 26 al 28 ottobre al pattinodromo dei Gesuiti.

L'assessore Diodati ha annunciato che quest'anno si tratta di un evento a di caratura nazionale e che si tratta dell'ennesima iniziativa sostenuta dal comune per ricordare la memoria di Jennifer e sottolineare l'impegno che la sua famiglia sta mettendo nel condurre una battaglia contro la violenza sulle donne.

Maria Pia Squarcieri, organizzatrice dell'evento ha aggiunto:

"Quest'anno abbiamo raggiunto l'iscrizione di 160 atlete e vedremo gareggiare bambini dell'età di 4 anni e atleti evoluti. L'anno scorso la manifestazione era a carattere interregionale mentre quest'anno ha una valenza nazionale; anche la Federazione Italiana di Pattinaggio ha autorizzato il trofeo perché il suo fine è importantissimo e per questo ci ha concesso l'utilizzo della pattinodromo in gratuito patrocinio. A partire dal prossimo anno questa manifestazione sarà inserita nel calendario federale con una apposita data. L'evento inizierà venerdì pomeriggio alle ore 16.30 con il riscaldamento delle atlete per entrare poi nel vivo sabato pomeriggio intorno alle 15.00 e domenica durante l'intera giornata. Il Memorial sarà anche occasione per sostenere i famigliari di Jennifer nella raccolta firme, già iniziata, finalizzata aper fare in modo che gli assassini non beneficino più di sconti di pena”.

Presente anche Jonathan, il fratello di Jennifer, assieme alla madre Fabiola Bacci che ha ringraziato l'assessore, la Federazione Italiana Pattinaggio e tutti gli abruzzesi per l'attenzione verso la vicenda della sorella, ricordando che è attiva una raccolta firme per cambiare la legge riguardante lo sconto di pena per chi usufruisce del rito abbreviato per questo genere di omicidi.